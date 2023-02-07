Орловский суд наказал членов ОПГ, похищавших топливо из нефтепровода

Ворованный дизель поступал на нефтебазу, руководители которой входили в состав преступной группы.

Определено наказание для членов преступной группы, похищавших топливо из нефтепровода. Суд приговорил четверых фигурантов к лишению свободы, а также обязал возместить 29 миллионов рублей ущерба.



Задержали преступников сотрудники УФСБ вместе при содействии работников управления безопасности АО "Транснефть – Дружба". Это было в декабре 2020 года. За время следствия и суда удалось установить, что промышляли кражей топлива из нефтепровода Куйбышев – Брянск похитители больше года, с августа 2019 по ноябрь 2020.



- О рганизованная группа в составе четырех человек совершала многократное хищение топлива через несанкционированную врезку с отводом, проложенным в подземном тоннеле глубиной около 5 метров, протяженностью порядка 200 метров. Краденые нефтепродукты поступали в резервуары нефтебазы. Фигуранты уголовного дела, двое из которых являлись руководителями этой нефтебазы, в общей сложности похитили более 600 тонн дизельного топлива , - рассказали в