вторник 7.02.2023 19:30:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:45, 7 февраля 2023 года

Орловский суд наказал членов ОПГ, похищавших топливо из нефтепровода

Ворованный дизель поступал на нефтебазу, руководители которой входили в состав преступной группы.


Определено наказание для членов преступной группы, похищавших топливо из нефтепровода. Суд приговорил четверых фигурантов к лишению свободы, а также обязал возместить 29 миллионов рублей ущерба.

Задержали преступников сотрудники УФСБ вместе при содействии работников управления безопасности АО "Транснефть – Дружба". Это было в декабре 2020 года. За время следствия и суда удалось установить, что промышляли кражей топлива из нефтепровода Куйбышев – Брянск похитители больше года, с августа 2019 по ноябрь 2020.  

- Организованная группа в составе четырех человек совершала многократное хищение топлива через несанкционированную врезку с отводом, проложенным в подземном тоннеле глубиной около 5 метров, протяженностью порядка 200 метров. Краденые нефтепродукты поступали в резервуары нефтебазы. Фигуранты уголовного дела, двое из которых являлись руководителями этой нефтебазы, в общей сложности похитили более 600 тонн дизельного топлива, - рассказали в  службе общественных коммуникаций АО "Транснефть -Дружба". 

В итоге фигурантам суд дал от четырех с половиной до шести лет тюрьмы. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.