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19:30, 7 февраля 2023 года Орел принимает соревнования лучших молодых фехтовальщиков страны В эти дни в областной столице проходит Первенство России.





В Орле проходит Первенство России по фехтованию среди спортсменов в возрасте до 21 года. Бои продлятся по 9 февраля.



Оружие скрестили более 500 спортсменов из 47 регионов страны. В программе соревнований – шпага, сабля и рапира. Подробнее – в сюжете Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова





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