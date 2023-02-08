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20:00, 7 февраля 2023 года Орловская область направила в Узбекистан три тонны готовой мясной продукции Безопасность подтвердили в Россельхознадзоре.





Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Также в Латвию и Литву с территории Орловской области направили 6 669 тонн кормовых добавок, сообщили в пресс-службе управленияпо Орловской и Курской областям. На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность грузов. Всего с начала года Орловщина отгрузила 104 партии.





Сергей СИЛАЕВ





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