Орловская область направила в Узбекистан три тонны готовой мясной продукции

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20:00, 7 февраля 2023 года
Орловская область направила в Узбекистан три тонны готовой мясной продукцииБезопасность подтвердили в Россельхознадзоре.
Также в Латвию и Литву с территории Орловской области направили 6 669 тонн кормовых добавок, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность грузов. Всего с начала года Орловщина отгрузила 104 партии.
Сергей СИЛАЕВ