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16:39, 7 февраля 2023 года В Орле объявили поиск подрядчика по благоустройству "Дворянского гнезда" Закончить работы планируется будущей осенью.





В пресс-службе мэрии Орла заявили о начале поиска подрядчика для благоустройства сквера "Дворянское гнездо" и прилегающей территории. Закончить работы планируется будущей осенью. Сумма контракта превышает 120 миллионов рублей. В будущем соглашении прописан семилетний гарантийный срок.



В рамках контракта подрядчик обустроит видеонаблюдение, водоотведение и наружное освещение, выполнит вертикальную планировку, создаст дорожки, тротуары и зеленую зону, включающую малые архитектурные формы, отремонтирует знаменитую ротонду и балюстраду, а также выполнит другие работы.



Так, предусмотрен посев 19 000 квадратных метров газона, деревьев и кустарников, а также создание "тропы Лаврецкого", сборно-разборной сцены, велодорожек и многого другого.



Победителя торгов должны назвать 22 февраля.





Орловское Информбюро





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