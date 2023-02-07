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17:13, 7 февраля 2023 года

Трагически погиб председатель Орловского областного отделения "Союза Советских офицеров" Игорь Суворов

Полковник возвращался с Донбасса, куда ездил для передачи гуманитарной помощи.


Пресс-служба Орловского областного совета народных депутатов сообщила о трагической гибели 56-летнего председателя Орловского областного отделения межрегиональной общественной организации "Союза Советских офицеров" Игоря Леонидовича Суворова. Полковник возвращался с Донбасса, куда ездил для передачи гуманитарной помощи. Он передал груз и три дня назад сообщил, что едет домой с благодарственным видео от десантников.
- "На обратном пути он погиб в районе населенного пункта Валуйки. Это невосполнимая потеря для патриотического движения нашего города и области. Полковник Суворов был исключительно отзывчивым человеком, настоящим патриотом нашей Родины и несгибаемым советским офицером. Он был частым гостем у юных пограничников школы №26, проводил Уроки мужества, привозил ответные письма с фронта для наших кадет и курсантов, проводил соревнования по стрельбе на лазерном тренажере СКАТТ", - сообщили в Орловской организации ветеранов Погранвойск.
Помимо активной общественной жизни, Игорь Суворов запомнился в качестве астролога. Несколько раз он становился героем наших сюжетов, в которых давал прогнозы на будущее.

Коллектив ГТРК "Орел" приносит искренние соболезнования родным и близким Игоря Суворова.


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