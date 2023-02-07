В Орле грядущей ночью ударит мороз -13

Впрочем, похолодание будет недолгим.

В Орле и области ожидается резкое похолодание. Нынешней ночью, с 7 на 8 февраля, ударит мороз -13 градусов.



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