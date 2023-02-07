В Орле грядущей ночью ударит мороз -13

|
|
|Главная » Новости
19:15, 7 февраля 2023 года
В Орле грядущей ночью ударит мороз -13Впрочем, похолодание будет недолгим.
В Орле и области ожидается резкое похолодание. Нынешней ночью, с 7 на 8 февраля, ударит мороз -13 градусов.
Об этом сообщает Росгидрометцентр. По прогнозу синоптиков, в среду днем столбики термометров уже поднимутся до -5. Ожидается переменная облачность, без осадков. Давление 765 мм рт.ст., ветер с запада 2 м/с.
Впрочем, похолодание долгим не будет. С четверга, 9 февраля, ожидается температура в районе -9 ночью и -3 днем, а к концу недели она установится на уровне -5..-1 градуса. Пойдет снег.
Фото: Ольга Супонева
Ольга СУПОНЕВА