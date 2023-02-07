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19:15, 7 февраля 2023 года

В Орле грядущей ночью ударит мороз -13

Впрочем, похолодание будет недолгим.


В Орле и области ожидается резкое похолодание. Нынешней ночью, с 7 на 8 февраля, ударит мороз -13 градусов.

Об этом сообщает Росгидрометцентр. По прогнозу синоптиков, в среду днем столбики термометров уже поднимутся до -5. Ожидается переменная облачность, без осадков. Давление 765 мм рт.ст., ветер с запада 2 м/с.

Впрочем, похолодание долгим не будет. С четверга, 9 февраля, ожидается температура в районе -9 ночью и -3 днем, а к концу недели она установится на уровне -5..-1 градуса. Пойдет снег. 

Фото: Ольга Супонева




Ольга СУПОНЕВА
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