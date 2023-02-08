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9:30, 8 февраля 2023 года В Орловском округе откроется уникальная школа креативных индустрий Она распахнет двери для детей в новом учебном году.





В детской школе искусств им. Балакирева в Орловском муниципальном округе 1 сентября откроется школа креативных индустрий. Ее создадут за счет субсидии из федерального бюджета в размере 41 млн рублей. Деньги учебное учреждение получит в рамках федерального проекта "Придумано в России".



Как сообщает региональный информационный портал, в учреждении откроются студии звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства, современной электронной музыки. Образовательные программы рассчитаны на два года. Затем ребята защитят самостоятельные творческие проекты и получат сертификаты выпускников установленного образца.





Орловское Информбюро





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