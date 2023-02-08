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21:30, 7 февраля 2023 года Орел направит посылку бойцам СВО в преддверии Дня защитника Отечества Передать необходимое для ребят может каждый.





О формировании новой посылки для орловцев, находящихся на передовой, сообщили в пресс-службе мэрии. Требуется одежда, бытовые предметы, медикаменты, продовольствие, спальные мешки, походные газовые баллоны, сигареты, зажигалки, налобные фонарики, блиндажные свечи, тепловизоры, пауэрбанки, генераторы. С полным списком можно ознакомиться по ссылке. Приносить помощь можно по будням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в здание территориального управления по Советскому району на улице Октябрьской, 30. На выходных работают специальные палатки на ярмарках выходного дня: в субботу на улице Комсомольской, в воскресенье – на улице Приборостроительной.





Сергей СИЛАЕВ





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