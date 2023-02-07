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18:51, 7 февраля 2023 года В должанском сквере имени Алексея Скворцова появится бюст честь героя Его установят к предстоящему лету.





В ходе визита в Должанский район 7 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил сквер им. Героя России А. В. Скворцова и ознакомился с ходом благоустройства общественной территории. Было отмечено, что к предстоящему лету здесь появится бюст Алексея Скворцова.



Стоимость благоустройства сквера составляет почти 9 миллионов рублей. В планах – обустройство пешеходных дорожек, подъездного пути, освещения и так далее.



Алексей Скворцов в составе орловского ОМОНа весной 1996 года прибыл в Чечню. Перед бойцами поставили задачу – оказать помощь блокпосту №8, где боевики взяли в огневое кольцо свердловский ОМОН. Ведя огонь из пулемета, Алексей Скворцов прикрыл своих сослуживцев. Благодаря его действиям бойцы спаслись, но сам Алексей был смертельно ранен.





Орловское Информбюро





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