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20:49, 7 февраля 2023 года

Андрей Клычков оценил развитие Должанского района

7 февраля губернатор Орловской области находился в муниципальном образовании с рабочим визитом.


Сегодняшний день губернатор Орловской области Андрей Клычков посвятил работе в Должанском районе. Первым пунктом рабочей поездки стала Урыновская школа, где два года назад открылся центр допобразования "Точка роста". Школьники показали главе региона сделанных ими роботов и провели несколько химических экспериментов.

На этом развитие школы не закончится. В этом году ее ждет капремонт. На него выделят более 35 миллионов рублей. Еще порядка 10 миллионов направят на закупку современного оборудования и учебных материалов. Работы завершат к новому учебному году. Они начнутся в ближайшую неделю, на время образовательное учреждение переедет в соседнюю деревню.

Традиционно глава региона встретился с местным активом. Основными темами разговора стали дороги, освещение, водоснабжение и медицина. По всем вопросам губернатор дал поручения правительству области. Отличившихся местных жителей глава региона отметил Благодарностями Губернатора Орловской области, медалям Тургенева и "За трудовые успехи".

Также Андрей Клычков посетил сквер им. Героя России А. В. Скворцова и ознакомился с ходом благоустройства общественной территории. Было отмечено, что к предстоящему лету здесь появится бюст Алексея Скворцова.


Антон Киселёв
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