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21:03, 7 февраля 2023 года "Ничего страшного в Орле не будет". Памяти Игоря Суворова Председатель Орловского областного отделения "Союза Советских офицеров" погиб, возвращаясь из командировки на Донбасс, куда отвозил гуманитарную помощь.





Редакция ГТРК "Орел" запомнила Игоря Суворова веселым, отзывчивым и очень простым. Полковник заинтересовал нас своим увлечением – астрологией. Не раз он становился героем наших сюжетов и рассказывал, что готовит год грядущий. В 2023-м предсказал, что в Орле все будет спокойно.



Председатель Орловского областного отделения "Союза Советских офицеров" не мог оставить без помощи участников СВО. Грузы на передовую Игорь Суворов отвозил сам. 22 января отправился вновь. На обратном пути погиб в районе Валуек.



Прощание состоится завтра, в 12:00, в ритуальном зале на Наугорском шоссе.



Коллектив ГТРК "Орел" приносит свои соболезнования родным и близким Игоря Суворова.





Анна Вайсергисер





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