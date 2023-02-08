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21:11, 7 февраля 2023 года В день рождения – на боевом посту. 7 февраля огнетушителю исполняется 160 лет В этот день в 1963-м году это средство пожаротушения было впервые представлено миру и запатентовано.





7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал устройство для пожаротушения – огнетушитель. Сегодня они бывают нескольких видов: углекислотные, воздушно-пенные, порошковые. Каждым из них сподручнее тушить определенные типы возгораний.



В преддверии праздника ГУ МЧС России по Орловской области организовало необычный челлендж – надо сфотографироваться с ближайшим огнетушителем и поздравить полезное изобретение с днем рождения.



При содействии телеканала "Принт-ТВ"





Ирина Костина





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