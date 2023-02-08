Орловские девятиклассники сдают итоговое собеседование по русскому языку

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10:00, 8 февраля 2023 года
Орловские девятиклассники сдают итоговое собеседование по русскому языкуДопуск к ГИА попытаются получить школьники по всей стране.
В собеседование входит четыре задания: чтение текста вслух, пересказ, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. На выполнение заданий отводится 15 минут.
Если орловец получит "незачет", либо школьник не пришел на испытание по уважительной причине, пересдать собеседование можно 15 марта и 15 мая 2023 года.
Сергей СИЛАЕВ