Орловские девятиклассники сдают итоговое собеседование по русскому языку

Допуск к ГИА попытаются получить школьники по всей стране.

В собеседование входит четыре задания: чтение текста вслух, пересказ, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. На выполнение заданий отводится 15 минут.

Если орловец получит "незачет", либо школьник не пришел на испытание по уважительной причине, пересдать собеседование можно 15 марта и 15 мая 2023 года.