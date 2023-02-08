В Орловской области утвердили стратегию развития отраслей ЖКХ и строительства до 2030 года

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11:30, 8 февраля 2023 года
В Орловской области утвердили стратегию развития отраслей ЖКХ и строительства до 2030 годаРаспоряжение подписал губернатор.
Андрей Клычков 6 февраля утвердил стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства и строительной отрасли до 2035 года. Документ опубликован на сайте областного правительства.
Стратегия направлена на повышение доступности и комфортности жилья, улучшения качества городской среды и формирование конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ.
Сергей СИЛАЕВ