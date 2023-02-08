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10:17, 8 февраля 2023 года Почти 90 дворов и 50 общественных пространств отремонтируют в Орловской области Работа по благоустройству запланирована на 2023 год.





О масштабах грядущего благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" рассказал Владимир Ивановский, первый заместитель губернатора Орловской области. По его словам предстоит в нынешнем сезоне привести в порядок 89 дворовых территорий и 49 общественных.



Кроме того, в планах благоустроить общественные пространства, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В числе победителей - Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Колпна, а также Ливны и Змиевка.





Ольга СУПОНЕВА





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