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10:25, 8 февраля 2023 года

Инспектор ДПС из Ливен попал под уголовное дело за выполнение незаконного приказа начальства

Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий.


В Орловской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении инспектора ДПС из Ливен. Полицейского подозревают в том, что он не составил протокол на водителя, нарушившего правила.

Как установлено, отпустил нарушителя инспектор по указке замначальника Ливенского отдела полиции. Дело было еще в 2020 году. Вышестоящего полицейского уже осудили и уволили из органов, теперь дошла "очередь" и до его подчиненного. Ведь хотя указание не привлекать к ответственности нарушителя дал инспектору начальник, они были незаконными.

В настоящее время следователем в отношении подозреваемого и иных лиц проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Ситуацию прокомментировали и в региональном УМВД.

- В действиях сотрудника ДПС усматриваются признаки противоправного деяния, так как следуя устному незаконному указанию, им не были исполнены установленные законодательством административные процедуры. При подтверждении вины сотрудника, он понесет наказание в установленном законом порядке, - отметили в пресс-службе ведомства. 
 



Ольга СУПОНЕВА
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