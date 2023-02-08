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10:46, 8 февраля 2023 года Следком проверяет информацию о смерти женщины в поликлинике Орла О результатах попросил доложить глава СКР Александр Бастрыкин.





Александр Бастрыкин попросил доложить о результатах проверки информации о смерти женщины в поликлинике Орла. Сейчас в ситуации разбирается региональное ведомство.



- По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины смерти пациентки, - сообщили в орловском следкоме.



Известно также, что свою проверку проводит и Департамент здравоохранения.



Информация о смерти пожилой пациентки в поликлинике №3 появилась в местных СМИ на днях.









Ольга СУПОНЕВА





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