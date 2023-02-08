Орловские футболисты готовятся к новому сезону на заснеженном поле

Тренировки проходят при любой погоде.

Ребята 2008 года рождения готовятся к важному испытания – участию в юношеской футбольной лиге. Несмотря на то, что поле немного припорошило снегом, у орловцев скоро появится спортивный дом.

Очертания манежа уже видны, но работы у строителей еще много, как и у команды. До старта Юношеской футбольной лиги для футболистов 2008 года рождения осталось 2,5 месяца. И для игроков, и для тренера турнир подобного уровня – дебют.

В прошлом сезоне нашу область в состязании представляли футболисты "Русичей" 2007 года рождения. Получилось далеко не все, но в этот году ребята постараются улучшить результат. Подробности смотрите в сюжете.