Главная » Новости



12:30, 8 февраля 2023 года За время санкций в Орловской области реструктурировано более 4,5 тысячи кредитов Условия договоров банки пересмотрели с марта 2022.





Больше 4,5 тысячи кредитов реструктурировано в Орловской области от старта санкций. С марта 2022 года банки начали пересматривать условия договоров. Общая сумма задолженности превышает 3,6 миллиарда рублей.



Не только физлица обращались за реструктуризацией, но и представители бизнеса.



- Банки пошли навстречу предпринимателям в 438 случаях. Сумма кредитов, по которым были пересмотрены условия, составляет 2,4 млрд рублей. Большая часть из них – это 309 договоров на сумму 1,3 млрд рублей – попали под условия закона о кредитных каникулах. По собственным программам банка реструктуризация проведена по 129 договорам на сумму более 1,1 млрд рублей, - рассказали в Орловском отделении Банка России.



Что касается граждан, то реструктуризация проведена более чем по 4 тысячам договоров.









Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2