В Орле пройдут благотворительные концерты в поддержку участников СВО

Мероприятия состоятся 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества.

В преддверии Дня защитника Отечества в Орле состоятся благотворительные концерты в поддержку участников спецоперации. Они пройдут 22 февраля.



Площадками для мероприятий станут КДЦ "Металлург" и "Орловский городской центр культуры". Дарительные чаши уже установлены в фойе центров. Как сообщает мэрия Орла, можно и

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