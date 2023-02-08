Орловца оштрафовали за возбуждение ненависти и вражды

рокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. Установлено, что в видео, размещенных в открытом доступе, содержатся высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к группе лиц по признакам расы, национальности и происхождению.





Материалы были направлены в суд. Фемида признала: записи экстремистские. Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает

пресс-служба прокуратуры Орловской области.