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13:00, 8 февраля 2023 года Вице-губернатор Орловской области Бирюков встретился с Министром строительства Файзуллиным Речь шла о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".





Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с вице-губернатором Орловской области Александром Бирюковым. На повестке - реализации национального проекта "Жилье и городская среда".



Было отмечено, что за 2022 год в Орловской области построено больше 374 тысяч квадратов жилья. Кроме того, с 2019 года из аварийных домов в новые переехали 1810 человек.



Как сообщает по итогам встречи телеграм-канал "Телеграммы из Орла", в Орловскую область планируется направить средства на реализацию региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры с федеральной финансовой поддержкой.





Ольга СУПОНЕВА





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