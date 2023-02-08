Орловская область отправит гуманитарный груз на Херсон

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12:20, 8 февраля 2023 года
Орловская область отправит гуманитарный груз на ХерсонЕго уже готовят к доставке.
Об этом сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев. Недавно с главой региона связались земляки, выполняющие боевые задачи в Херсонской области, и попросили помощи.
Груз важный и дорогостоящий, отмечает советник. Ребята нуждаются в тепловизорах, ноутбуках, прицелах ночного видения, рациях, генераторах, одежде и обуви, газовых плитах и баллонах, печах-буржуйках, инструментах, бензопилах, тактических перчатках, лекарствах, продуктах.
Одновременно продолжается работа по формированию других гуманитарных грузов.
Фото: Сергей Лежнев
Сергей СИЛАЕВ