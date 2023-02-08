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12:20, 8 февраля 2023 года Орловская область отправит гуманитарный груз на Херсон Его уже готовят к доставке.





Сергей Лежнев. Недавно с главой региона связались земляки, выполняющие боевые задачи в Херсонской области, и попросили помощи. Об этом сообщил советник орловского губернатора. Недавно с главой региона связались земляки, выполняющие боевые задачи в Херсонской области, и попросили помощи. Груз важный и дорогостоящий, отмечает советник. Ребята нуждаются в тепловизорах, ноутбуках, прицелах ночного видения, рациях, генераторах, одежде и обуви, газовых плитах и баллонах, печах-буржуйках, инструментах, бензопилах, тактических перчатках, лекарствах, продуктах. Одновременно продолжается работа по формированию других гуманитарных грузов.



Фото: Сергей Лежнев









Сергей СИЛАЕВ





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