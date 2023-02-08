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13:30, 8 февраля 2023 года Под Орлом построят Дом культуры за 71 миллион рублей Сельский ДК появится в Бакланово Орловского округа.





В Орловском муниципальном округе построят новый Дом культуры. 71 миллион рублей выделен на возведение Баклановского ДК.



Об этом рассказал глава Орловского МО Роман Жуков во время прямого эфира, который прошел на площадке ЦУР. Построят Дом культуры в рамках нацпроекта "Культура". Он будет рассчитан на 175 мест. Уже готовы проект и смета, в обозримом будущем начнется конкурс по поиску подрядной фирмы, которая займется строительством.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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