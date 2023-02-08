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14:13, 8 февраля 2023 года Орловские школьники и педагоги поучаствовали в конкурсе по сохранению природы Исследовательские работы по защите экологии представили в рамках конкурса "Подрост".





В Орловской области состоялась защита исследовательских работ в рамках конкурса "Подрост". Он ежегодно проходит по всей России. В нем принимают участие как школьники, так и педагоги.



Вниманию судей представили проекты о редких обитателях заповедника "Орловское полесье", сохранению местных лесов и так далее. Всего в конкурсе пять номинаций: "Лесоведение и лесоводство", "Экология лесных животных", "Экология лесных растений", "Проектная природоохранная деятельность", "Школьные лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности" (для педагогов).



Победители регионального этапа отправятся в Москву на всероссийский этап.





Татьяна Тимохина





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