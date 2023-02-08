В Орловской области утвердили программу противодействия распространению ВИЧ

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14:30, 8 февраля 2023 года
В Орловской области утвердили программу противодействия распространению ВИЧОна будет действовать до 2030 года.
Распоряжение подписал глава региона Андрей Клычков 6 февраля. Документ опубликован на сайте областного правительства. Программу утвердили в соответствии с государственной стратегией.
Цель – постоянное снижение на территории региона числа новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека. В рамках программы планируется обеспечение лекарствами больных, а также совершенствование кадрового и материально-технического наполнения больниц.
Программа также предусматривает повышение числа человек, проходящих антиретровирусную терапию, меры социальной поддержки, адаптации для заболевших.
Сергей СИЛАЕВ