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14:30, 8 февраля 2023 года В Орловской области утвердили программу противодействия распространению ВИЧ Она будет действовать до 2030 года.





Распоряжение подписал глава региона Андрей Клычков 6 февраля. Документ опубликован на сайте областного правительства. Программу утвердили в соответствии с государственной стратегией. Цель – постоянное снижение на территории региона числа новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека. В рамках программы планируется обеспечение лекарствами больных, а также совершенствование кадрового и материально-технического наполнения больниц. Программа также предусматривает повышение числа человек, проходящих антиретровирусную терапию, меры социальной поддержки, адаптации для заболевших.





Сергей СИЛАЕВ





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