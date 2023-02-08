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14:26, 8 февраля 2023 года В Орловской области активизировались снежные блохи На одном квадратном метре поверхности снега бывает от 500 до 1000 ногохвосток.









О насекомых нацпарке "Орловское Полесье". Обычно блохи просыпаются в середине февраля и к апрелю пропадают из виду, но в этом году срок появления сдвинулся.



- В Орловской области заметили проснувшихся раньше времени снежных блох. Ногохвостки выбрались на снежную поверхность, на одном квадратном метре их может быть от 500 до 1000.О насекомых рассказали Обычно блохи просыпаются в середине февраля и к апрелю пропадают из виду, но в этом году срок появления сдвинулся. Снежных блошек можно наблюдать часов с 8 утра до 17-19 вечера, в зависимости от погоды. Насекомые, не успевшие уйти в подстилку до образования плотной корочки вечернего наста, замерзают и погибают,



рассказали в официальной группе национального парка Вконтакте. Точные причины такого поведения насекомых ученым до конца не ясны. Предполагается, что из-под снега ногохвосток выгоняет талая вода.









Ольга СУПОНЕВА





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