среда 8.02.2023 15:48:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:26, 8 февраля 2023 года

В Орловской области активизировались снежные блохи

На одном квадратном метре поверхности снега бывает от 500 до 1000 ногохвосток.


В Орловской области заметили проснувшихся раньше времени снежных блох. Ногохвостки выбрались на снежную поверхность, на одном квадратном метре их может быть от 500 до 1000.

О насекомых рассказали в нацпарке "Орловское Полесье". Обычно блохи просыпаются в середине февраля и к апрелю пропадают из виду, но в этом году срок появления сдвинулся. 

- Снежных блошек можно наблюдать часов с 8 утра до 17-19 вечера, в зависимости от погоды. Насекомые, не успевшие уйти в подстилку до образования плотной корочки вечернего наста, замерзают и погибают, - рассказали в официальной группе национального парка Вконтакте.

Точные причины такого поведения насекомых ученым до конца не ясны. Предполагается, что из-под снега ногохвосток выгоняет талая вода. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.