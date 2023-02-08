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15:00, 8 февраля 2023 года Орловский хоккеист стал первым защитником среди россиян с 50 очками в одном сезоне КХЛ Достижение покорилось Александру Никишину в матче с "Металлургом".





21-летний орловский хоккеист Александр Никишин стал первым защитником среди россиян, которому покорилась отметка в 50 набранных очков в отдельно взятом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Достижение покорилось игроку петербургского СКА в матче с "Металлургом". Сейчас Никишин имеет 10 заброшенных шайб и 40 результативных передач.



Лучше Никишина по результативности в одном сезоне регулярки КХЛ выступали следующие игроки: Даррен Диц (53 очка), Кевин Даллман (54 и 58 очков), Крис Ли (65 очков).





Орловское Информбюро





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