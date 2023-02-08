В Орле на заседании оперштаба обсудили транспортную безопасность

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15:30, 8 февраля 2023 года
В Орле на заседании оперштаба обсудили транспортную безопасностьСовещание провел губернатор Андрей Клычков.
Очередное заседание глава региона провел 8 февраля. В нем приняли участие первые лица области, руководители силовых структур и правоохранительных органов. Об этом сообщает областной информационный портал.
Участники заслушали доклад по теме. Речь шла о безопасности на железнодорожном транспорте. Также на контроле остается и выполнение задач по гражданской обороне.
Фото: пресс-служба правительства региона
Сергей СИЛАЕВ