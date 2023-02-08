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15:30, 8 февраля 2023 года В Орле на заседании оперштаба обсудили транспортную безопасность Совещание провел губернатор Андрей Клычков.





портал. Очередное заседание глава региона провел 8 февраля. В нем приняли участие первые лица области, руководители силовых структур и правоохранительных органов. Об этом сообщает областной информационный Участники заслушали доклад по теме. Речь шла о безопасности на железнодорожном транспорте. Также на контроле остается и выполнение задач по гражданской обороне.



Фото: пресс-служба правительства региона







Сергей СИЛАЕВ





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