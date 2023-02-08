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16:15, 8 февраля 2023 года В селах Орловщины заработали консультационные пункты службы занятости Местные жители могут задать вопросы о ситуации на рынке труда и поиске работы.









Первая из консультаций состоялась в Залегощенском районе. Помимо прочего, жители Ломовского сельского поселения узнали о возможности онлайн-постановки на учет, бесплатном получении востребованной профессии и повышении квалификации. Для подбора вакансий на месте использовали единую цифровую платформу "Работа России".



КакИрина Гаврилина, в 2022 году в регионе провели 500 консультаций в выездных пунктах службы занятости. Их посетили больше пяти тысяч человек.



Фото из архива

В сельской местности Орловской области возобновили работу пункты службы занятости, специалисты которых консультируют местных жителей. Люди могут узнать о ситуации на рынке труда, поиске работы, трудовых правах и задать все интересующие профильные вопросы.Первая из консультаций состоялась в Залегощенском районе. Помимо прочего, жители Ломовского сельского поселения узнали о возможности онлайн-постановки на учет, бесплатном получении востребованной профессии и повышении квалификации. Для подбора вакансий на месте использовали единую цифровую платформу "Работа России".Как рассказала начальник департамента соцзащиты, в 2022 году в регионе провели 500 консультаций в выездных пунктах службы занятости. Их посетили больше пяти тысяч человек.Фото из архива









Ольга СУПОНЕВА





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