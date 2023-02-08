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17:15, 8 февраля 2023 года В Знаменке появится "умная" спортивная площадка Необходимое оборудование закупят в 2023 году.





Об этом рассказал глава Орловского муниципального округа Роман Жуков. В поселке Знаменка появится спортивное сооружение со спортивным залом-площадкой для тренировок. По словам Романа Жукова в стране построят 32 подобные площадки.





Сергей СИЛАЕВ





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