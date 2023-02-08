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16:45, 8 февраля 2023 года Жительница Ливен два месяца не замечала пропажу кредитки и регулярных списаний Все это время за ее счет по магазинам ходил молодой человек.





В Ливнах 24-летнего парня подозревают в краже 35 тысяч рублей с электронного счета местной жительницы. Задолженность по кредитке женщина обнаружила внезапно, лишь после этого поняв, что потеряла карту. В банке потерпевшей сказали, что за это время кредиткой расплатились в пяти магазинах.



Полицейские выяснили, что подозреваемый нашел карту на улице и два месяца расплачивался ею.



Следствие продолжается. Парень принял меры к возмещению ущерба потерпевшей, сообщили в областном УМВД.





Орловское Информбюро





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