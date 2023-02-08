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19:00, 8 февраля 2023 года В Орле пройдет Сретенский бал молодежи Событие запланировано на 19 февраля.





В Орле 19 февраля состоится Сретенский бал молодежи. Он приурочен к Международному дню православной молодежи.



Юноши и девушки встретятся в Орловском городском центре культуры. В программе - исторические и социальные танцы, фотосалон, игры.



Сейчас идут репетиции. Поучаствовать могут желающие в возрасте от 16 до 40 лет.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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