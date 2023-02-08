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15:23, 8 февраля 2023 года Завтра губернатор Андрей Клычков озвучит инвестиционное послание Начало в 12.00. Можно посмотреть онлайн-трансляцию.





Уже завтра, 9 февраля, губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучит инвестпослание. Посмотреть и послушать главу региона можно будет онлайн.



Начало запланировано на 12.00, местом проведения мероприятия станет конгресс-холл ТМК "Гринн".



- В инвестиционном послании глава региона озвучит основные итоги работы за период с 2017 года, а также планы и приоритетные задачи по развитию экономики на 2023 год, - отметили в пресс-службе регионального правительства.











Ольга СУПОНЕВА





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