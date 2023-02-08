Главная » Новости



17:45, 8 февраля 2023 года В Орле открылась выставка в честь донбасских летчиков Экспозиция рассказывает о пилотах, участвовавших в Великой Отечественной войне.





Донецкий республиканский краеведческий музей презентовал в Орловском военно-историческом музее выставку "Небо выбрало нас", посвященную донбасским летчикам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.



В экспозиции на 15 планшетах представлены оцифрованные подлинные документы и фотоматериалы из фондовых коллекций Донецкого республиканского краеведческого музея, музея истории города Харцызска, Макеевского художественно-краеведческого музея, музея космонавта Георгия Берегового.



Материалы выставки рассказывают о боевых подвигах летчиков Донбасса в годы Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского Союза.



Орловцы могут посетить выставку до конца марта.



Фото: Орловский военно-исторический музей





Орловское Информбюро





Новости СМИ2