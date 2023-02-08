Жители орловских сел не разрешили вакцинировать от бешенства кошек и собак

В вопросе разбиралось управление Россельхознадзора.

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в январе 2023 года специалисты направились в сельскую местность Ливенского района для вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных. Как сообщает пресс-службе управленияпо Орловской и Курской областям, в январе 2023 года специалисты направились в сельскую местность Ливенского района для вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных.

Однако жители деревень Вахново, Барково, а также села Баранова отказались предоставить кошек, собак и крупный рогатый скот для процедуры вакцинации от бешенства.

– Гражданам, отказавшимся предоставить животных для вакцинации, выданы требование с целью устранения выявленных нарушений, - сообщили в пресс-службе ведомства.