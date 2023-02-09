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10:00, 9 февраля 2023 года Хоккеисты Орловского госуниверситета набрали одно очко в домашнем туре Чемпионата СХЛ В минувшие выходные наша команда приняла на своей площадке студентов из Смоленска.





Первая игра завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Для выявления победителя во второй игре понадобился овертайм. Победную шайбу забросила команда из Смоленска, но за поражение в овертайме нашим спортсменам присудили одно очко.



До окончания группового этапа Студенческой хоккейной лиги орловцам предстоит сыграть последний тур – 25 и 26 февраля состоятся выездные матчи с лидером группы – тамбовской "Державой".





Анастасия Дорохова





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