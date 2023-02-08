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18:00, 8 февраля 2023 года Андрей Клычков поздравил орловских ученых с Днем российской науки Праздник ежегодно отмечается 8 февраля.





правительства региона, глава Орловщины поздравил представителей науки в рамках межвузовского мероприятия и наградил их грамотами. В мероприятии приняли участие первые лица области, ректоры орловских вузов и исследователи. По информации пресс-службырегиона, глава Орловщины поздравил представителей науки в рамках межвузовского мероприятия и наградил их грамотами. В мероприятии приняли участие первые лица области, ректоры орловских вузов и исследователи. Также Клычков ознакомился с выставкой научных достижений семи орловских вузов и поблагодарил ученых за вклад в укрепление статуса орловской науки.





Сергей СИЛАЕВ





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