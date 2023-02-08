Андрей Клычков поздравил орловских ученых с Днем российской науки

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18:00, 8 февраля 2023 года
Андрей Клычков поздравил орловских ученых с Днем российской наукиПраздник ежегодно отмечается 8 февраля.
По информации пресс-службы правительства региона, глава Орловщины поздравил представителей науки в рамках межвузовского мероприятия и наградил их грамотами. В мероприятии приняли участие первые лица области, ректоры орловских вузов и исследователи.
Также Клычков ознакомился с выставкой научных достижений семи орловских вузов и поблагодарил ученых за вклад в укрепление статуса орловской науки.
Сергей СИЛАЕВ