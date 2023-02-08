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16:39, 8 февраля 2023 года

В Ливнах задержали подозреваемого в поджоге автоцистерны

Напомним, что ЧП произошло на автостоянке по улице Фрунзе в ночь с 30 на 31 января.


Ливенский телеканал "Принт-ТВ" сообщил, что пожар на автостоянке по улице Фрунзе в ночь с 30 на 31 января в райцентре был вызван поджогом. Напомним, что пламенем оказался объят тягач с битумной бочкой – к счастью, пустой. Машина в результате ЧП сгорела полностью, также огонь повредил соседнюю цистерну.

Подозреваемым по делу проходит ранее судимый местный житель. Он уже дал признательные показания. Фигуранту грозит до пяти лет принудительных работ или лишения свободы. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области




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