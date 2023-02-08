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16:50, 8 февраля 2023 года

Жителя Брянской области осудили на девять лет за попытку сбыта наркотиков в Орле и Мценске

Его задержали с килограммом запрещенных веществ.


По материалам УФСБ России по Орловской области осужден житель соседнего региона. Он причастен к сбыту более килограмма наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Действия мужчины координировали в мессенджере. Следуя указаниям кураторов, он извлек из тайника в Мценском районе 999,6 грамма наркотических веществ, после чего был задержан.

Позже стало известно, что в Орле он действовал по аналогичной схеме. Специалисты изъяли более 135 граммов наркотиков в ходе обыска внутри временного жилища в Орле.

Мценский районный суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном и особо крупном размере.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Фото: УФСБ России по Орловской области




Сергей СИЛАЕВ
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