Жителя Брянской области осудили на девять лет за попытку сбыта наркотиков в Орле и Мценске

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16:50, 8 февраля 2023 года
Жителя Брянской области осудили на девять лет за попытку сбыта наркотиков в Орле и МценскеЕго задержали с килограммом запрещенных веществ.
По материалам УФСБ России по Орловской области осужден житель соседнего региона. Он причастен к сбыту более килограмма наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Действия мужчины координировали в мессенджере. Следуя указаниям кураторов, он извлек из тайника в Мценском районе 999,6 грамма наркотических веществ, после чего был задержан.
Позже стало известно, что в Орле он действовал по аналогичной схеме. Специалисты изъяли более 135 граммов наркотиков в ходе обыска внутри временного жилища в Орле.
Мценский районный суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном и особо крупном размере.
– Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.
Фото: УФСБ России по Орловской области
Сергей СИЛАЕВ