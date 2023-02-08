Главная » Новости



18:30, 8 февраля 2023 года Орловские казаки доставили 10 тонн гуманитарной помощи мобилизованным Груз передали в ЛНР, где служат призванные орловцы.





Казаки Орловской области передали землякам 10 тонн гуманитарной помощи. Груз отвезли в ЛНР, где служат мобилизованные орловцы.



В Луганскую Народную Республику казаки направили три автоколонны, по пути они посетили четыре воинских подразделения. В гумпомощь вошли теплые вещи, обувь, продукты, теплоизоляционные, строительные материалы, медикаменты и другое, сообщает пресс-служба регионального правительства.



Посылки передали казаки Хуторского казачьего общества Должанского района, Хуторского казачьего общества города Новосиль и Хуторского казачьего общества "Лаврово" Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско".













Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2