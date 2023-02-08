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18:15, 8 февраля 2023 года

На сцене орловского КДЦ "Металлург" зажглись новые таланты

Здесь уже в третий раз прошел фестиваль-конкурс "На крыльях феникса".


Уже третий год подряд орловский КДЦ "Металлург" провел фестиваль-конкурс детского, юношеского и молодежного творчества "На крыльях феникса", в котором участники со всей страны могут проявить свои таланты.

Составить конкуренцию орловским творческим студиям приехали гости из Москвы, Тулы, Курска и Смоленска. Всего в рамках фестиваля дети соревновались в четырех номинациях: хореография, театральное мастерство, вокал и оригинальный жанр.

О результатах прошедшего конкурса участники узнают на гала-концерте.


Маргарита Сиротинина
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