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18:15, 8 февраля 2023 года На сцене орловского КДЦ "Металлург" зажглись новые таланты Здесь уже в третий раз прошел фестиваль-конкурс "На крыльях феникса".





Уже третий год подряд орловский КДЦ "Металлург" провел фестиваль-конкурс детского, юношеского и молодежного творчества "На крыльях феникса", в котором участники со всей страны могут проявить свои таланты.



Составить конкуренцию орловским творческим студиям приехали гости из Москвы, Тулы, Курска и Смоленска. Всего в рамках фестиваля дети соревновались в четырех номинациях: хореография, театральное мастерство, вокал и оригинальный жанр.



О результатах прошедшего конкурса участники узнают на гала-концерте.





Маргарита Сиротинина





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