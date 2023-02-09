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9:30, 9 февраля 2023 года В Ливенском районе отремонтируют и оснастят три Дома культуры На эти цели выделят 4,3 миллиона рублей.





В 2023-м году на ремонт и оснащение трех сельских ДК в Ливенском районе выделят 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Почти половина средств будет направлена на ремонт Дома культуры в селе Остров. Здесь обновят полы, потолок и стены, а также выполнят другие работы.



Еще 2,1 миллиона рублей направят на модернизацию домов культуры – Речицкого и Дутовского. Для первого приобретут световое и звуковое оборудование, установят театральные кресла. Для второго – купят занавес.



Фото "Ливенской газеты"









Орловское Информбюро





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