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20:00, 8 февраля 2023 года Учащиеся воскресной школы Орла передали подарки сиротам, проходящим лечение Ребята получили игрушки, раскраски, цветные карандаши и погремушки.





Учащиеся воскресной школы храма иконы Божией Матери "Знамение" города Орла поддержали ребят из детских домов и интернатов, которые сейчас лечатся в НКМЦ имени Круглой. Полезные вещи получили ребята постарше – игрушки, раскраски, цветные карандаши, а также новорожденные – для них приобрели погремушки и развивающие игрушки. Доставить подарки в больницу помогли работники Знаменского храма, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Фото: Орловская митрополия









Сергей СИЛАЕВ





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