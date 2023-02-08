Учащиеся воскресной школы Орла передали подарки сиротам, проходящим лечение

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20:00, 8 февраля 2023 года
Учащиеся воскресной школы Орла передали подарки сиротам, проходящим лечениеРебята получили игрушки, раскраски, цветные карандаши и погремушки.
Учащиеся воскресной школы храма иконы Божией Матери "Знамение" города Орла поддержали ребят из детских домов и интернатов, которые сейчас лечатся в НКМЦ имени Круглой.
Полезные вещи получили ребята постарше – игрушки, раскраски, цветные карандаши, а также новорожденные – для них приобрели погремушки и развивающие игрушки.
Доставить подарки в больницу помогли работники Знаменского храма, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Фото: Орловская митрополия
Сергей СИЛАЕВ