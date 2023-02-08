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20:30, 8 февраля 2023 года Молодые орловские ученые презентовали Андрею Клычкову свои разработки В День науки глава Орловщины посетил лаборатории Орловского госуниверситета





8 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил лаборатории ОГУ и ознакомился с разработками молодых ученых. Некоторые из разработок глава региона протестировал на себе.



Губернатора особенно интересовал вопрос, получают ли люди, создающие все эти механизмы, работу после выпуска из вуза. Подробнее – в сюжете Даниила Борисова.





Даниил Борисов





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