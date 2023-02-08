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20:45, 8 февраля 2023 года В 2023 году в Малоархангельске начнут создавать парк "Бирюза" Деньги на его строительство выиграны в конкурсе Минстроя.





В этом году в Малоархангельске начнется строительство парка "Бирюза". Финансирование в размере 70 миллионов рублей удалось получить благодаря победе на конкурсе Минстроя.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", проектом предусмотрено создание зон активного и спокойного отдыха. В парке появятся волейбольная площадка, пляж, пирсы и плавучая беседка.





Орловское Информбюро





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