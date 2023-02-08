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20:43, 8 февраля 2023 года В Орловской области сократилось число закрытых на карантин классов Актуальную статистику представил губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области на карантин по ОРВИ закрыты 76 классов в 38 школах, а также две группы в детском саду в Покровском районе. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил глава региона Андрей Клычков. Снижение заболеваемости по образовательным организациям составило 0,7%.



Одновременно губернатор отметил рост заболеваемости COVID-19, в очередной раз призвав позаботиться о здоровье.





Орловское Информбюро





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