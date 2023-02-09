Орловщина передала военным автомобиль для продвижения по линии фронта

Специальную машину загрузили подарками для бойцов и письмами.

Орловская область передала автомобиль военнослужащим для оперативного передвижения по линии фронта. Машину заполнили подарками и письмами для бойцов.



Вопрос с машиной помог решить губернатор Андрей Клычков. Накануне он встретился с одним из бойцов, принимающим участие в спецоперации. Глава региона и военнослужащий поговорили о

текущих вопросах и потребностях бойцов.



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Губернатор от имени всех жителей региона поблагодарил военнослужащего из Болховского района и его товарищей за службу, за мужество и героизм в деле защиты Родины. Он пожелал им крепкого здоровья, удачи и успешного выполнения боевых задач

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пресс-службе правительства Орловской области.