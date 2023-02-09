Начальник по надзору защиты прав потребителей Ливен подозревается в получении взятки

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9:44, 9 февраля 2023 года
Начальник по надзору защиты прав потребителей Ливен подозревается в получении взяткиВозбуждено уголовное дело.
Начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Ливны подозревается в получении взятки. Об этом сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.
– По версии следствия, подозреваемая в ноябре 2020 года, в нарушение своих должностных обязанностей, из корыстной заинтересованности, получила за попустительство по службе от должностного лица Ливенского РАЙПО рециркулятор для обеззараживания воздуха, стоимостью свыше 14 000 рублей, - сказано в сообщении.
Сейчас собираются доказательства. Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД России по Орловской области.
Сергей СИЛАЕВ