Начальник по надзору защиты прав потребителей Ливен подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело.

Начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучия человека в городе Ливны подозревается в получении взятки. Об этом сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

– По версии следствия, подозреваемая в ноябре 2020 года, в нарушение своих должностных обязанностей, из корыстной заинтересованности, получила за попустительство по службе от должностного лица Ливенского РАЙПО рециркулятор для обеззараживания воздуха, стоимостью свыше 14 000 рублей, - сказано в сообщении.

Сейчас собираются доказательства. Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД России по Орловской области.