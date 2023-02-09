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9:46, 9 февраля 2023 года Инвестиционное послание губернатора Андрея Клычкова 9 февраля 2023: онлайн трансляция В 12.00 глава Орловской области озвучит инвестиционное послание.





Сегодня, 9 февраля 2023, губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучит инвестпослание. Начало в 12.00, посмотреть его можно онлайн.



Глава региона озвучит основные итоги работы за период с 2017 года, а также планы и приоритетные задачи по развитию экономики на 2023 год. Основными темами



Онлайн-трансляция инвестпослания Андрея Клычкова



станут работа в условиях санкций, обеспечение устойчивости региональной экономики, планы по реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также реализация национальных проектов и выполнение социальных обязательств.





Ольга СУПОНЕВА





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